FC Cascavel faz despedida na sua mais “sofrida” campanha

Cascavel – Termina neste domingo (21) a mais “sofrida’ campanha do FC Cascavel em uma Série D do Campeonato Brasileiro. Mesma que vença o jogo contra o Avenida, às 16h, no Estádio Olímpico, o time não conseguirá superar a pontuação daquela que até hoje é a pior campanha, com 16 pontos.

Se vencer o Avenida, o time chegará aos 15 pontos, e ainda pode ser vice-lanterna caso o Hercílio Luz seja derrotado pelo Cianorte. O grupo já tem Cianorte e Avenida classificados para a próxima fase. As outras duas vagas estão entre Brasil, Concórdia, Barra e Novo Hamburgo.

No grupo 7, que também envolve times paranaenses, o Maringá confirmou a liderança e pode fechar a fase como a segunda melhor campanha. O time fecha a fase jogando em Santo André (SP), com o time da casa disputando a quarta vaga do grupo junto com Costa Rica (MS) e Água Santa (SP).