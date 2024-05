O técnico Gilson Kleina é o novo treinado do FC Cascavel. O treinador, com passagens por diversos times da elite do futebol brasileiro, foi apresentado oficialmente na manhã desta quinta-feira (23).

Kleina chega com a missão de melhorar o desempenho do Cascavel e seguir na busca do tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe soma apenas 4 pontos em quatro jogos. No fim de semana, a equipe vai enfrentar o Concórdia, líder do grupo, em Santa Catarina.

Foto: TV Serpente