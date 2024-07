Espanha vence a Inglaterra e conquista a Eurocopa

A Espanha venceu a Inglaterra na tarde deste domingo (14) pelo placar de 2 a 1 e conquistou a Eurocopa.

Os gols foram marcados no segundo tempo. A Espanha abriu o placar com o atacante Williams, mas a Inglaterra empatou com Palmer.

Quando a partida se encaminhava para a prorrogação, o atacante Oyarzabal, que entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória e do título espanhol.

Foi a quarta vez que os espanhóis levantaram a taça e soltaram o grito de campeão da Eurocopa.

Foto: Redes Sociais/Seleção da Espanha