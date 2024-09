ENCONTRO DAS NAÇÕES: Corinthians e Flamengo  se enfrentam neste domingo (1), em Itaquera 

Neo Química Arena será palco da partida entre Corinthians e Flamengo, neste domingo (1), às 16h (horário de Brasília). A partida é válida pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol.

O clássico protagonizado pelas equipes é nada mais como nada menos que o confronto entre os times com as maiores torcidas do país. O “Encontro das Nações” ou “Clássico das Nações” é uma partida interestadual entre o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro.

De acordo com a pesquisa realizada pelo GE (Globo Esporte) para saber como está as parciais do número de torcedores das equipes que ficou assim: Flamengo com 20,1% e Corinthians com 14,5% dos votos. Foram ouvidas na pesquisa 7.000 pessoas de 1.341 municípios.

Tabela de classificação: O Corinthians não passa por uma boa fase, até o momento time está na zona de rebaixamento ocupando a 18° colocação na tabela com 22 pontos, enquanto o adversário Flamengo atualmente ocupa o 4° lugar na tabela de classificação, com 44 pontos e um jogo a menos contra o Internacional.

RETROSPECTIVA

Desde a inauguração do estádio, foram 11 confrontos disputados até então: 5 vitórias do Flamengo, 4 vitórias do Corinthians e 2 empates. O Rubro-Negro marcou 17 gols, enquanto o Corinthians marcaram 12 gols.

No retrospecto geral são: 151 jogos, tendo 55 vitórias do Corinthians e 63 vitórias do Flamengo, as equipes empataram 33 vezes. Gols marcados: 216 do dos paulistas e 233 dos cariocas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS – 3-5-2

GOL:Hugo Souza, ZAG: André Ramalho, ZAG: Félix Torres, ZAG: Cacá, L.D: Fagner, VOL: Charles, VOL: João Martínez, MEI: Rodrigo Garro, L.E: Matheus Bidu,ATA: Talles Magno e ATA: Héctor Hernández.

Técnico: Ramón Díaz

FLAMENGO – 4-3-3

GOL: Rossi, L.D: Varela, ZAG: Fabrício Bruno, ZAG: David Luiz, L.E: Ayrton Lucas, VOL: Erick Pulgar, VOL: Léo Ortiz, MEI: Gerson, ATA: Luiz Araújo , ATA: Pedro e ATA: Bruno Henrique.

Técnico: Tite

ARBITRAGEM

Árbitro: Ramon Abatti Abel, Assistente: Nailton Junior de Souza Oliveira, Assistente: Thiago Americano Labes, Quarto Árbitro: Arthur Gomes Rabelo.

ONDE ASSISTIR

O clássico pode ser acompanhado na TV pelo canal Premiere e Rede Globo canal aberto.