Delegação da Nascar Brasil vai a Daytona

Uma delegação de pilotos, dirigentes e organizadores da Nascar Brasil Series está de malas prontas para embarcar rumo aos Estados Unidos para participar da programação de abertura da temporada 2025, a principal categoria de turismo do mundo, com as 500 Milhas de Daytona, no dia 16 de fevereiro. Estarão em Daytona o representante oficial da Nascar Brasil, Thiago Marques; o consultor responsável pelo intercâmbio dos jovens pilotos com a competição americana Beto Monteiro; os pilotos Diogo Moscato, Nick Monteiro, Felipinho Tozzo e o estreante Guki Toniolo que estão inscritos nas provas que antecedem a programação do Daytona 500.