De olho em super-prêmio, João Bortoluzzi estreia na Turismo Nacional

Cada vez mais o grid da Turismo Nacional vai recebendo a nova geração de pilotos brasileiros que buscam uma carreira no automobilismo e vislumbram a chegada na Stock Pro Series. A partir da etapa a ser disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de julho, o catarinense João Bortoluzzi vai estrear no grid da categoria dos carros mais vendidos do Brasil, que concede ao campeão subsídios para ingressar na Stock Series, a categoria de acesso para a principal categoria de turismo no Brasil. Bortoluzzi estará no cockpit do VW Polo da equipe BF Racing Team.

“É um começo de trabalho para todo mundo. Carro novo, equipe nova, e eu em uma categoria que não tive tanto contato. Ou seja, vai ser um processo de evoluir o carro, melhorar a performance e deixar tudo ajustado para entrar forte no ano que vem”, afirma João Bortoluzzi, que terá os patrocínios da voestalpine Meincol, Ordemilk, Sieger Chemical Company, Brasplast Embalagens e Disapar Suprimentos Industriais.

A etapa em São Paulo será a quarta da temporada e contará com uma extensa programação que inclui as corridas do TCR World Tour, que pela primeira vez acelera em solo brasileiro. Apesar da estreia, Bortoluzzi pretende buscar um bom resultado.

“Serão seis corridas no fim de semana. O primeiro objetivo é dar quilometragem ao carro e terminar todas as provas. Se tudo der certo, vamos tentar um resultado entre os pilotos do pódio”, confia o piloto de Chapecó.