Cristiano Ávalos deixa o FC Cascavel após quatro anos

Após quatro anos de trabalho nas categorias de base do FC Cascavel, o técnico Cristiano Ávalos anunciou sua saída do clube. O treinador, que marcou uma era importante na formação de atletas, deixa o clube com uma trajetória de destaque no cenário do futebol paranaense e uma reputação consolidada como mentor de jovens talentos.

Ávalos teve papel fundamental no desenvolvimento da base do FC Cascavel, consolidando o time sub-20 como uma referência regional. Inclusive, em 2025, os “Piás do Ninho” vão jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, feito inédito.

Durante sua passagem, Ávalos não apenas ajudou a formar atletas para o elenco profissional, mas também moldou jogadores que seguiram carreira em outros clubes do Brasil.

Conquista recente no Toledo Esporte Clube

Paralelamente à sua atuação no FC Cascavel, Cristiano Ávalos foi protagonista em outra frente: no comando do Toledo Esporte Clube, ele liderou a equipe no acesso da terceira para a segunda divisão do Campeonato Paranaense nesta temporada.