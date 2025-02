Copa Osternack agita o kart de Curitiba

A Copa Osternack será disputada em seis etapas, divididas em duas fases, com três no primeiro semestre e três no segundo. Elas serão realizadas nos dias 8 de fevereiro, 29 de março, 3 de maio, 23 de agosto, 27 de setembro e 15 de novembro.

Paraná - A Copa Osternack terá início neste sábado (8), no Kartódromo Osternack, localizado em São José dos Pinhais, e agita o kart de Curitiba e região Metropolitana. A promoção e organização serão do Osternack, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Paraná - O toledano Eduardo Ferrari foi o grande nome da etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Kart, disputada no último sábado (1º), no Kartódromo Delci Damian. Ele conquistou dupla vitória ao vencer as categoria F-4 Super Sênior e F-4 Sênior. Eduardo conta com o patrocínio das Casas Brasil, que tem como diretor Miguel […]

Paraná - Cascavel – As duas derrotas no meio de semana sofridas pelo FC Cascavel, no campo e no TJD, deixaram o time na oitava colocação do Campeonato Paranaense. Apesar de ainda ter uma ‘gordura’ em relação ao nono colocado, o time precisa somar ponto no jogo deste sábado contra o Operário Ferroviário, às 16 […]

A novidade deste ano é que cada etapa contará com qualificação, duas baterias classificatórias e uma bateria final. As categorias a serem disputadas são Pró, Challenge, Novatos, F-200. Mirim, Cadete e 125cc. A taxa de inscrição será R$ 350,00 por categoria e o valor da locação dos motores é de R$ 300,00. Todas as etapas terão transmissão ao vivo no canal Alto Giro, no You Tube, sob o comando de Deivicris de Cristo. Os motores sorteados serão da Fast Motores e os pneus vermelhos da MG.

A categoria Challenge terá motor F-4 da Fast Motores e pneus vermelhos MG lacrados para as três primeiras etapas e para as três últimas. A categoria Novatos (Rookie) será para pilotos iniciantes no kartismo, conforme avaliação subjetiva realizada pelos organizadores para ser aceito. Os motores serão F-4 sorteado da Fast Motores e pneus vermelhos lacrados para as três primeiras etapas e para as três últimas. A F-200 será para pilotos acima de 200 quilos conjunto kart+piloto, com motor F-4 sorteado da Fast Motores; Mirim e Cadetes, conforma RNK (CBA), com motores sorteados Fast Motores e pneus livres; e a categoria 125cc, com motores 125cc que já tenham sido homologados pela CBA, sem marcha, com pneus vermelhos MG livres.