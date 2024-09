ELIMINATÓRIAS DA COPA

Dorival define escalação para jogo em Curitiba

O último treino da seleção brasileira será realizado nesta quinta-feira, no CT do Athletico, como técnico Dorival Junior indicando o time titular para a partida de sexta-feira, contra o Equador, pelas Eliminatórias. As principais expectativas são pela formação do meio-campo e ataque. Entre jornalistas, as apostas são pelo trio de ataque do Real Madrid como […]