Copa do Brasil vive “super quarta” de definições

A noite desta quarta-feira (7) promete fortes emoções para as torcidas de 12 times brasileiros. Afinal, as partidas das oitavas de final da Copa do Brasil vão indicar os classificados para a sequência da competição. Apesar de todos terem caráter decisivo, os jogos que mais chamam a atenção são Palmeiras x Flamengo e Grêmio x Corinthians.

Derrotado no jogo de ida por 2 a 0, o Palmeiras terá uma missão das mais difíceis para reverter a vantagem rubro-negro. O jogo no Allianz Parque teve todos os ingressos vendidos, porém, a capacidade está reduzida por conta da montagem da estrutura para um show. Apesar de não haver uma confirmação, Estêvão e Zé Rafael devem aparecer como titulares após um período de recuperação de lesões. Os desfalques certos são Bruno Rodrigues e Piquerez, no departamento médico, e Maurício, que já disputou a Copa do Brasil pelo Inter. Já o Flamengo não contará com De la Cruz, por conta de dores no joelho.

Grêmio

O tricolor reencontra o Corinthians, mas com uma nova realidade. O time engatou cinco jogos sem perder no Brasileirão e está fora da ZR, o que dá mais tranquilidade para Renato Portaluppi e o elenco. Após vencer o Athletico no domingo, o time seguiu na capital paranaense, já que o jogo de hoje é no Couto Pereira. Diego Costa pode ser a novidade na escalação.

A primeira partida terminou empatada, logo, quem vencer hoje estará classificado.

JOGAM HOJE

19h00 Bragantino x Athletico

19h00 Atlético-MG x CRB

19h00 Bahia x Botafogo

20h00 Palmeiras x Flamengo

21h30 Grêmio x Corinthians

21h30 Fluminense x Juventude