Com pódio em todas as provas, José Neto entra da briga da categoria B

A primeira vez de José Neto no desafiador traçado do Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), rendeu muitas histórias para contar e bons resultados para celebrar. O piloto goiano fechou a segunda etapa Sprint da Turismo Nacional com seis pódios em seis corridas e ganhou uma posição na classificação do campeonato da categoria B, mantendo a liderança isolada entre os pilotos rookies.

O “batismo” na pista aconteceu no último treino livre de sexta-feira, com uma escapada no ‘S’ que estragou a dianteira do carro por conta do choque com a barreira de pneus. A equipe da Brandão Motorsport trabalhou rápido e colocou o carro na pista para o treino de classificação horas depois. No sábado, o piloto figurou entre os cinco primeiros em todas as provas, mas o melhor resultado veio na tarde de domingo, com o segundo lugar geral na categoria.

“Confesso que ainda estou um pouco espantado com a pista. Ela, realmente, é muito desafiadora. As corrias foram intensas, com muitas disputas fortes. Em algumas delas quase fui pra fora da pista. No final, acho que deu tudo certo. Fechamos a etapa com bons resultados, evoluímos na classificação geral e seguimos líder entre os rookies. Só agradecer a deus, aos patrocinadores e a equipe que me entregou um carro muito bom mesmo após o acidente de sexta-feira”, contou o piloto que leva em seu carro as marcas da Auto Importados, Go Imports, FBS Lubrificantes e Ion Motors.

PRÓXIMA ETAPA

Diferente do que aconteceu em Cascavel, a próxima etapa da Turismo Nacional será em uma pista bem conhecida de José Neto. O Autódromo de Interlagos receberá a terceira etapa das corridas Sprint da categoria nos dias 20 e 21 de julho, junto com o TCR World Tour.

“É uma pista que já estou mais acostumado sim, mas todos os demais pilotos também conhecem bem. Vou me preparar ainda mais para buscar os melhores resultados e seguir evoluindo”, finalizou José Neto.

CLASSIFICAÇÃO

Após a etapa disputada em Cascavel, a classificação da categoria Turismo Nacional B ficou assim:

1º – Daniel Nino, 226 pontos

2º – João Cardoso/Pedro Pinheiro, 216 pontos

3º – José Neto, 165 pontos

4º – Junior Helte, 161 pontos

5º – Rafael de Paula, 144 pontos

6º – Victor Manzini, 111 pontos

7º – Augusto Sangalli, 84 pontos

8º – Thiago Guinzelli, 82 pontos

9º – Junior Martins, 59 pontos

10º – Rafael Manzini, 50 pontos

11º – Bruna Dias/João Américo, 39 pontos

12º – Rafael Correa, 10 pontos

13º – Edu Vale, 0