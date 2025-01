"Cheguei com os refri rapaziada!", Neymar Jr chegou hoje (31), ao Brasil

São Paulo - Na manhã desta sexta-feira (31), pousou em solo brasileiro o craque Neymar Jr , no Catarina Executive Airport, em São Roque, São Paulo, o novo reforço do Santos , mas já conhecido na Vila Belmiro .

São Paulo - Depois do empate em 0 a 0 fora de casa contra o Paraná Clube, o FC Cascavel volta a campo neste sábado (1º), pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. A Serpente Aurinegra recebe o Maringá, às 18h30, no Estádio Olímpico Regional. Com nove pontos em seis jogos, o time cascavelense está dentro […]

Embora tudo esteja encaminhado, o Santos ainda não anunciou o jogador revelado pelo clube de forma oficial nas redes sociais. Entretanto, o presidente santista, Marcelo Teixeira e o próprio Neymar já anunciaram o retorno do atleta. O clube publicou nas redes apenas um vídeo informano que o Príncipe, como é conhecido na Vila, estava a caminho do futebol brasileiro.

Quanto tempo de contrato?

Neymar assina com contrato com o Santos até contrato válido até dia 30 de junho, quando encerraria o vinculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Para voltar, Ney abriu mão de parte dos cerca de 62 milhões de euros (US$ 65 milhões ou R$ 381 milhões), para rescindir o contrato e ser liberado do clube saudita.

O jogador vai receber mensal cerca de R$ 6 milhões no Santos.

Dia de Festa

Para receber o ídolo, o Santos divulgou a programação de shows, que conta com nomes como Mano Brown, Projota e Supla, que vão acontecer na Vila Belmiro para apresentar Neymar para o torcedor do Alvinegro. Os po.rtões do estádio abrirão às 16h. Os ingressos para o evento custão R$ 100, a inteira, e R$ 50, a meia. Os sócios pagam um valor menor.