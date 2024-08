Cascavel Futsal tem confronto direto com o São José pela LNF

O Cascavel tem um confronto direto na busca pelo G8 na Liga Nacional de Futsal. Nesta terça-feira (13), o Tricolor enfrenta o São José Futsal, em São José dos Campos, pela 19ª rodada da LNF. Depois da derrota para o Atlântico, uma vitória fora de casa é de extrema importância para os objetivos do clube na competição nacional. A equipe viajou no inicio da tarde de domingo para São Paulo.

No momento o Cascavel é o 10º colocado na Liga, com 28 pontos, enquanto o São José é o 9º colocado, com 29 pontos. Ou seja, o duelo é o famoso confronto de seis pontos. Em caso de vitória, o Cascavel alcança a mesma pontuação do Umuarama, e o saldo definirá qual das equipes estará na 8ª colocação.

Para a partida contra o São José, o técnico Deividy Hadson terá cinco desfalques: Vitinho e Micuim seguem em recuperação, enquanto Paulo Felipe, Carlão e Jonatha estão suspensos pelo quinto cartão amarelo. Deividy lamentou os desfalques, mas pontou a importância do elenco para conquistar a vitória na partida contra o São José.

“Buscar as soluções para somarmos pontos lá. Esses cinco desfalques realmente é um número bem expressivo e importante. Temos montar a estratégia em cima do que temos para jogar, e conseguir pontuar nesses jogos tão difíceis que vão ser, com pontos que são importantes para nós”, explicou Deividy.

O treinador ainda falou um pouco sobre o confronto direto contra o São José: “O Pichu ter sido escolhido como melhor técnico do mês prova que eles estão em um grande momento. São muitas vitórias, e sabemos que será um jogo bastante difícil. Nesse confronto eles tem a vantagem de estar jogando em casa, mas a gente sabe que mesmo assim temos a condição chegar lá e roubar esses pontos deles”, finalizou Deividy.

O confronto entre Cascavel e São José acontece às 20 horas, o Ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos. A partida terá transmissão do BandSports e também da LNF TV no Youtube.

Fonte: Assessoria