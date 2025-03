Cascavel Futsal empata sem gols com São Miguel na estreia do Campeonato Paranaense

A estreia da Serpente Tricolor no Campeonato Paranaense de Futsal terminou em um empate sem gols, um placar atípico para a modalidade. Neste sábado (15), no Ginásio da Neva, em Cascavel, o time da casa não conseguiu furar a defesa do São Miguel, apesar de apresentar um bom volume de jogo principalmente no início de ambas as etapas.

No primeiro tempo, os donos da casa reclamaram bastante de um possível pênalti cometido sobre o pivô Paulo Felipe, mas a arbitragem nada marcou. Já no final da partida, o ala Samuel, do Cascavel, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O lance gerou grande discussão, pois o jogador não havia reduzido o espaço na cobrança do lateral e, na verdade, se afastou, mas mesmo assim o árbitro, Anderson Vinícius, decidiu expulsá-lo.