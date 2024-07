Cascavel é a sede do Karatê-Do para campeonatos nacional e internacional

Até o próximo sábado (13), Cascavel sedia o IX Campeonato Nacional de Karatê-DO Tradicional e o Campeonato Internacional da modalidade. Para o campeonato nacional, são cerca de 800 atletas vindos do Pará, Mato Grosso, Bahia, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná. E, mais duzentos competidores internacionais que iniciam as disputas já na quinta feira (11), no Ginásio de Esportes Sérgio Mauro Festugato.

A entrada é livre para o público, com a doação de 1kg de alimento não perecível. “Nós sempre lutamos para ter em Cascavel os melhores eventos. E, este campeonato é um exemplo. Nossos hotéis estão lotados, nossa gastronomia aquecida, e a nossa cidade, novamente em evidência devido aos grandes eventos que aqui acontecem, o ano todo. Nós queremos que a nossa cidade seja sempre uma grande referência na realização de grandes eventos”, falou o prefeito Leonaldo Paranhos, que participou da abertura do Campeonato de Karate.

As competições iniciam sempre às 08h se seguem até as 19h, todos os dias de competição. Esta é a primeira vez que a competição nacional acontece fora de uma capital. E, servirá de seletiva para o mundial de Karatê, que acontece em novembro, no Peru.

“É um Campeonato Nacional de Karate Shotokan, o campeonato mais importante da modalidade no nosso país. O campeonato inicia hoje e vai até quinta-feira quando a gente inicia o Campeonato Internacional, o Open Internacional, com oito países que estarão aqui participando das disputas”, disse o secretário de Esportes, Júlio Cezar Raizel da Cruz.

Aos atletas, nos intervalos das competições, a Fundação Municipal de Esportes e Cultura (FMEC), disponibilizou um ônibus para o transporte a pontos turísticos da cidade, um ‘city tour’, que promete apresentar aos visitantes as belezas de Cascavel. “É uma alegria a gente poder fazer essa conexão com o turismo de esporte, que é o turismo de saúde. Vamos levá-los para conhecer nossos museus, nossas praças, nossas belezas, nosso escultor Dirceu Rosa, enfim, conhecer um pouquinho mais dessa nossa amada cidade e também levá-los para ter uma experiência de um turismo-aventura”, explicou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Maristela Becker Miranda.

Fonte: Secom