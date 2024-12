Brasileiros terão bons duelos no Mundial

MUNDO – A Fifa sorteou os grupos do Mundial de Clubes de 2025, primeira edição do novo torneio, que será disputada nos Estados Unidos entre 15 junho e 13 de julho do ano que vem. Com quatro representantes, o Brasil tem boas chances de avançar para a fase final da competição que reúne 32 equipes de todos os continentes.

De acordo com analistas, a divisão dos potes permitiu equilíbrio entre os grupos e não permitiu a criação de um “grupo da morte”, como se designa um grupo formado por muitos times fortes.

Confira

O Palmeiras ficou no grupo A e terá como adversários na primeira fase Messi e Suárez. O Verdão enfrentará o Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). No grupo B está o Botafogo junto com Paris Saint-Germain, Atlético Madrid e SeattleSounders (EUA). O Flamengo ficou no grupo D, e fará a estreia contra o Espérance de Tunis (TUN), depois enfrentará Chelsea (ING) e León (MEX). Outro brasileiro é o Fluminense, que jogará contra Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e Mamelodi Sundowns (AFS).