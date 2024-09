Brasileiros abrem duelos na Libertadores

Quatro times brasileiros entram em campo, nesta quarta-feira, para iniciarem a disputa das quartas de final da Copa Libertadores. No Rio de Janeiro, o Botafogo recebe o São Paulo, enquanto o Fluminense pega o Atlético Mineiro.

O tricolor carioca joga no Maracanã, às 19h30, com o apoio do torcedor e a manutenção da mesma escalação que atuou no último domingo pelo Brasileirão. O técnico Mano Menezes gostou da atuação da equipe diante o Juventude e não fará mudanças. Apesar de não ter desfalques, o técnico tem uma preocupação com Paulo Henrique Ganso, que está pendurado com dois cartões amarelos e pode se tornar desfalque. “Eu pedi cuidado a ele, mas não posso imaginar que o jogador vai se privar de uma disputa pensando em cartão. Se acontecer, vamos achar outra peça para o local”, disse o treinador.

O Galo chega descansado para o confronto, uma vez que vários jogadores foram poupados no fim de semana, o que rendeu uma derrota para o Bahia. O único desfalque é Saravia, com uma lesão muscular na coxa.

Rio de Janeiro

No Estádio Nilton Santos, o Botafogo tenta abrir vantagem sobre o São Paulo. Com a equipe considerada titular toda à disposição, Artur Jorge não tem problemas na escalação, apenas dúvidas nas laterais. Vitinho e Mateo Ponte disputam a vaga na direita, enquanto na esquerda a dúvida é entre Marçal e Alex Telles.

Zubeldía também tem dúvida. As fracas atuações de Luciano nos últimos jogos podem levá-lo ao banco de reservas. O garoto Willian Gomes pode ganhar a titularidade.