Brasileiro é bicampeão nos 1.500m paraolímpicos

O Brasil tem um novo bicampeão olímpico. Yeltsin Jacques venceu a prova dos 1.500m T11 (deficiência visual), repetindo o feito de Tóquio-2020 em Paris-2024. Além disso, ele registrou novo recorde mundial, superando marca que já era dele.

O bicampeão paralímpico da prova concluiu a disputa em 3min55s82, reduzindo em mais de dois segundos (3min57s60) o tempo que ele tinha conseguido em sua primeira medalha de ouro nos 1.500m T11 (deficiência visual). O atleta sul-matogrossense, de 32 anos, confirmou o favoritismo e ganhou sua quarta medalha nos Jogos Paralímpicos Paris-2024.

Na mesma prova, Júlio Agripino, que chegou a liderar a competição, ultrapassou a linha de chegada dos 1.500m T11 (deficiência visual) em terceiro em 4min04s03.

Dia cheio

O Brasil conquistou 10 pódios na terça-feira de Paris. Foram dois ouros, duas pratas e seis bronzes para a delegação brasileira, fechando 48 medalhas no geral até aqui nos Jogos Paralímpicos. O Brasil é o quarto colocado no quadro de medalhas com 14 de ouro, 10 de prata e 24 de bronze.

Além disso, a seleção de futebol de cegos, que estava classificada para as semifinais, empatou por 0 a 0 com a China e garantiu o primeiro lugar no grupo A. No goalball, vitória da seleção feminina por 2 a 0 sobre o Japão e vaga nas semifinais em busca da medalha inédita. O vôlei sentado masculino encerrou sua participação na fase de grupos com vitória por 3 a 1 sobre a Ucrânia.