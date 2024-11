Brasil promove “invasão” para final da Libertadores

Buenos Aires está preta e branca desde o meio desta semana. Torcedores de Botafogo e Atlético Mineiro lotaram a capital da Argentina, muitos fazendo ponte via Cascavel e Foz do Iguaçu, para acompanharem a decisão da Copa Libertadores de América, neste sábado (30), às 17h, no Monumental de Nuñez. O Ministério do Turismo da Argentina divulgou que foram mais de 50 mil brasileiros que entraram no país nos últimos dias.



Os dois times encerraram a preparação ontem (29). O Galo treinou no Centro de Treinamento do Defensa y Justicia e o técnico Gabriel Milito confirmou Deyverson como titular. Guilherme Arana e Gustavo Scarpa estão recuperados de lesão e ficam à disposição. Se nada for alterado, a formação inicial terá Everson; Lyanco, Battaglia, Alonso; Fausto Vera, Alan Franco, Scarpa e Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson.