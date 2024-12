Botafogo estreia pensando do Real Madrid

FUTEBOL Fim do Brasileirão, começo de reformulações

O Botafogo confirmou o bom momento e faturou o título do Campeonato Brasileiro quebrando um jejum de 29 anos sem conquistar o principal campeonato do país. O Fogão fechou uma semana para ficar na memória do torcedor depois da conquista histórica da Libertadores. Agora, o alvinegro se prepara para o Intercontinental de Clubes, no Catar, […]