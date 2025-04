Notas Bandeirada

Brasileiro de Rali I

Os gaúchos se deram bem no Rali de Estação, disputado sábado e domingo em Estação, no Norte do Rio Grande do Sul, valendo pela etapa de abertura do Campeonato Brasileiro e pela 2ªe tapa do Gaúcho de Rali de Velocidade. Os irmãos Juliano e Rafael Sartori (Erechim), venceram os dois dias na categoria mais forte, a Rally 2 (4×4). Na Rally 4 (4×2), a dupla Bruno Foscarini (Sapiranga) e Felipe Costa (Erechim), venceram no sábado enquanto os donos da casa Leandro Brustolin e Andrey Karpinski levaram a melhor no domingo.

Brasileiro de Rali II

Já na categoria Rally 5 (4×2), Elton Palkewich e Cassio Narini (Erechim) venceram no primeiro dia com Evandro Carbonera/Jean Klein (Severiano de Almeida) o segundo. Na categoria Rally 5 Light a dupla de Nova Prata, Alexandre Blume/Evandro Frigo venceram pelo Brasileiro no sábado e Eduardo Tonial/Murilo Spironelo (Estação) no domingo, sendo que no sábado, pelo gaúcho a dupla da casa, Vitor Boff/Rafael Lodea foi a vitoriosa.