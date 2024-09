Athletico pega Vasco em clima de revanche

Os últimos confrontos entre Athletico e Vasco não foram dos mais tranquilos, especialmente no Rio de Janeiro, o que chegou a originar um pedido de desculpas do clube carioca. Hoje, os dois times voltam a se enfrentar, porém, em outra praça, pelo jogo da volta das quartas-de-final da Copa do Brasil, na Ligga Arena, em Curitiba, às 21h30.

Contando com a força caseira, onde não perde um jogo de mata-mata há um ano, o rubro-negro terá mudança no gol, já que Léo Linck foi vetado pelo DM. Thiago Heleno retorna no setor defensivo.

Como perdeu por 2×1 o jogo de ida, em São Januário, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar para as semifinais. Caso ganhe por apenas um, a decisão da vaga vai para os pênaltis.

O Vasco não terá Coutinho, que será poupado para a partida do final de semana do Brasileirão. O zagueiro João Vitor, suspenso, será substituído por Léo. Puma Rodríguez e Jean David, que estão com as seleções de Uruguai e Chile, respectivamente, vão se juntar ao grupo hoje após atuarem nas eliminatórias.