Athletico e FC Cascavel empatam na Ligga Arena

Com o resultado, o Rubro-Negro fica na segunda colocação, com 19 pontos. Já a Serpente está em sétimo lugar, com 13 pontos.

O jogo

Diante de 13.295 pessoas, o primeiro tempo na Ligga Arena foi de amplo domínio do Furacão. O time rubro-negro na maioria do tempo esteve no ataque . Quando o adversário recuperava a bola, o Athletico conseguia marcar no ataque e rapidamente ficar com a bola de novo. Isso gerou várias chances para os donos da casa. Até que, aos 27 minutos, Isaac driblou dois adversários dentro da área e foi derrubado na sequência. Pênalti marcado. Na cobrança de Alan Kardec, no entanto, a bola foi na trave. No rebote Raul chutou para fora. Aos 31 minutos, mais uma boa chance para o Furacão, com Isaac cabeceando na trave. Antes do fim do primeiro tempo, João Cruz e Felipinho também tiveram boas chances de abrir o placar, mas as finalizações foram para fora. Assim, o jogo foi para o intervalo sem gols.

No início do segundo tempo o jogo ficou mais equilibrado, com os visitantes aparecendo também mais no ataque. Porém, somado a uma queda de rendimento dos mandantes, as chances claras de gol ficaram mais raras. Com isso, o placar ficou mesmo 0 x 0.

Agenda

Na próxima rodada o Athletico enfrentará o Londrina fora de casa. Já o FC Cascavel jogará contra o Rio Branco, no Olímpico Regional. Todos os jogos dessa última rodada da primeira fase serão no mesmo dia e horário, sábado (15), às 16h.