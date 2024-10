Horóscopo do dia 25 de outubro

ÁRIES

As exigências não serão poucas hoje, e tudo indica que será preciso pulso firme para não perder o controle da situação, ainda mais com dinheiro. Mas Júpiter promete mais sorte e vai levantar o seu astral. No amor, use e abuse da sua seducência! Cor: LILÁS Palpites: 02, 16, 61

TOURO

Sextou com vibes generosas no convívio familiar, e a importância que os parentes têm em sua vida vai ficar nítida. Já na parte da tarde, convém ligar o radarzinho porque há risco de atritos. Tome uma dose extra de tolerância para não estremecer algumas relações! O amor conta com altos e baixos. Cor: BRANCO Palpites: 33, 41, 23

GÊMEOS

Sua mente tá a milhão, e sua inteligência, agilidade e liderança vão fazer toda diferença! Mas será preciso ter mais disciplina e foco, pois distrações nas redes sociais e conversas podem afetar seu desempenho. Descontração e alegria no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 24, 04, 33

CÂNCER

A Lua segue no setor do dinheiro em seu Horóscopo, e tudo indica que terá ótimas ideias para faturar com coisas que gosta e sabe fazer. Já na parte da tarde, o astral vai mudar e convém dobrar a cautela com as tentações de consumo. No amor, vai dar mais valor à segurança. Cor: GOIABA Palpites: 10, 28, 21

LEÃO

Sextou muito bem sextado, pois o dia vai reunir excelentes oportunidades para mostrar suas habilidades, o que fará você se destacar ainda mais! Mas redobre a cautela e escolha bem suas palavras, pois há risco de zerar a paciência. Seus encantos estão turbinados no amor. Cor: AMARELO Palpites: 30, 18, 48

VIRGEM

A Lua segue no signo anterior ao seu, torna sua timidez mais evidente e alerta que bagacinhas podem dar as caras.Respira e não pira, pois você vai precisar de uma dose extra de paciência. Você tem que preservar a sua paz! Há sinal de surpresas no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 11, 56, 18