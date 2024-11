Horóscopo do dia 20 de novembro

ÁRIES

O dia conta com good vibes para resolver pendências em casa e cuidar de tarefas. A família pode dar uma ajuda com emprego ou dinheiro. À tarde, a Lua ilumina seu paraíso astral e avisa que seu charme estará turbinado! O amor conta com ótimas energias e pode ter chuva de mimos à noite. Cor: PRETO Palpites: 59, 51, 14

TOURO

Você pode tirar vantagem da sua habilidade de comunicação para resolver qualquer pendência e, de quebra, estabelecer novos contatos. Depois, a Lua se muda para Leão e destaca sua seriedade na hora de cuidar das tarefas. No amor, mantenha o ciúme sob controle. Cor: CINZA Palpites: 44, 06, 53

GÊMEOS

Sua habilidade para lidar com as finanças pode render uma grana extra. Aproveite para lutar por uma promoção ou buscar um serviço mais lucrativo. Você também conta com uma dose extra de simpatia para lidar com o público e elevar o astral. No amor, fuja de assuntos delicados e aposte no romantismo. Cor: PINK Palpites: 15, 42, 31

CÂNCER

Sua confiança segue em alta para ir atrás dos seus interesses. E com a Lua em Leão depois do almoço, os holofotes devem se voltar para as finanças!As tarefas de rotina podem exigir mais foco da sua parte, mas seu esforço vai resultar em melhoras significativas. No amor, mostre seu carinho.Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 24, 26, 44

LEÃO

A quarta começa com um ritmo mais lento e você vai precisar de café pra dar conta das tarefas. Mas, à tarde, a Lua entra em seu signo e promete uma dose extra de energia! Raciocínio rápido e boas ideias serão seus trunfos para dar conta das tarefas rapidinho. Boas vibes no amor. Cor: VERDE Palpites: 24, 17, 33

VIRGEM

Nesta quarta, você terá disposição de sobra para cuidar de tarefas feitas que podem ser feitas em equipe, Virgem. Aproveite para adiantar tudo o que precisa de colaboração porque até os amigos vão dar uma mãozinha. Aposte no companheirismo para resolver qualquer mal–entendido no amor. Cor: BRANCO Palpites: 45, 54, 18

LIBRA

Se depender das estrelas, você começa o dia com uma dose extra de pique para correr atrás de projetos mais ambiciosos. Depois do almoço, seu lado mais companheiro e sua boa vontade ajudam a manter um astral descontraído. O amor pede jogo de cintura. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 38, 02, 34