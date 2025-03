Horóscopo do dia 19 de março

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Comece o dia com cautela financeira enquanto aproveita as vibrações positivas no trabalho. Tarde perfeita para se conectar com o místico ou meditar – tempo de reavaliar atitudes! Lua em Sagitário traz leveza e humor, perfeito para agitar o romance e sair da rotina.

COR: BRANCO PALPITES: “38, 07, 34”

Touro

A quarta começa com um ótimo astral para fortalecer os laços com pessoas queridas e para superar algumas diferenças pessoais nessas relações. No trabalho, parceria ou sociedade conta com a proteção das estrelas. O romance pega fogo na intimidade, mas a sintonia também cresce.

COR: ROSA PALPITES: “25, 38, 07”

Gêmeos

Você de Gêmeos, prepare-se para um dia cheio de trabalho. Coopere com seus colegas, pois há chances, inclusive, de boas novas financeiras com trabalho em equipe. Nos assuntos co coração, entrosamento a dois está em alta.

COR: PRETO PALPITES: “40, 14, 60”

Câncer

Arrisque-se hoje, pois a sorte está ao seu lado, solte sua criatividade no trabalho, ja que a Lua entra em Sagitário. Ótimo dia para priorizar seu corpo e mudar sua rotina para melhor. À noite, Sol e Netuno prometem trazer animação para o amor.

COR: CINZA PALPITES: 26, 08, 15″

Leão

Pra você de leão, nesta quarta, assuntos domésticos ou familiares podem ser resolvidos numa boa se agir com bom–senso. O trabalho corre bem durante a maior parte do dia se focar nas tarefas de rotina. Mas a Lua brilha no seu paraíso astral no final da tarde e você tem tudo fechar o dia com o astral lá em cima, incluindo no amor.

COR: LARANJA PALPITES: “21, 57, 39”

Virgem

No trabalho, sua habilidade de comunicação segue em alta e você tem tudo para se entender melhor com as pessoas de modo geral. Trabalho extra ou um bico à noite pode ser lucrativo. Sol e Netuno protegem o romance à noite.

COR: AMARELO PALPITES: 30, 21, 36″