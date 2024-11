Horóscopo do dia 06 de novembro

ÁRIES

As estrelas estão mancomunadas para te favorecer e revelam que a união será o segredo do seu sucesso.Você tem tudo pra arrasar nas relações pessoais e também deve se destacar bastante em parcerias profissionais. No amor, sua sensibilidade vai crescer. Cor: PRETO Palpites: 32, 22, 50

TOURO

Os astros avisam que os seus talentos estão tinindo no trabalho e você vai dar um show de bola, fazendo a sua parte com criatividade e disposição!Também pode faturar bem mais à custa dessa dedicação toda. Entrosamento alto no amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 03, 37

GÊMEOS

Sol, Lua e Mercúrio unem forças no setor mais positivo do seu Horóscopo e anunciam uma quarta espetacular em todos os setores da sua vida.Além de contar com muita simpatia e talento pra se destacar no trabalho, também estará com tudo para ganhar dinheiro. Sintonia plena no amor. Cor: DOURADO Palpites: 37, 39, 03

CÂNCER

A vida familiar é sagrada para o seu signo, e hoje os astros só vão referendar a forte ligação que você tem com os parentes!A Lua se alia com o Sol, garantindo ótimas energias em casa e no trabalho. No lado amoroso, tudo indica que não vai economizar mimos e atenções. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 31, 33, 24

LEÃO

Como a comunicação, simpatia e o carisma do seu signo estarão nas alturas nesta quarta, a vida amorosa fica blindada!E os outros setores não ficam atrás: você também pode esperar good news nas finanças e no trabalho. Cor: LILÁS Palpites: 16, 11, 20

VIRGEM

Preocupada com as continhas e os boletos que formam fila neste comecinho de mês? Se depender

das estrelas você tem tudo para tirar a barriga da miséria! E no amor, o momento é ideal para conquistar mais segurança emocional. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 14, 04, 50

LIBRA