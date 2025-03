Horóscopo do dia 06 de março

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Você começa o dia com uma dose extra de disposição para lidar com dinheiro. Tudo indica que pode fechar negócios lucrativos e dar uma turbinada na carreira. Depois, a Lua entra em Gêmeos destacando a sua habilidade para se comunicar. Aproveite para esclarecer um mal–entendido e colocar o papo em dia com os amigos. O romance ganha um astral mais descontraído.

COR: CINZA PALPITE: 58, 40, 31

TOURO

Você de Touro, no trabalho, você vai contar com muita energia para correr atrás das suas obrigações e deixar tudo em ordem. Programa ou encontro com a galera conta com vibes positivas e ajuda a animar a sua noite.. Bom momento para fortalecer o romance, sair da rotina e se divertir com o par.

COR: BEGE PALPITE: 60, 15, 23

GÊMEOS

A Lua segue infernizando seu astral e traz alguns desafios pela frente. É melhor agir de maneira reservada no trabalho e escolher as palavras com cuidado para melhorar sua imagem com a chefia. A Lua brilha em seu signo no final da noite, renovando seu ânimo. Prepare suas armas para seduzir o par e deixar o astral mais descontraído no romance.

COR: MARROM PALPITE: 15, 26, 53

CÂNCER

No trabalho, a Lua reforça o desejo de expandir seus horizontes, embarcar em um projeto novo e deixar a rotina de lado. As amizades também seguem em alta e o pessoal pode dar uma mãozinha se está em busca de um novo emprego. À noite, a Lua entra em seu inferno astral e o seu pique pode cair. Sintonia e muita conversa fortalecem os laços com o par.

COR: LILÁS PALPITE: 23, 40, 22

LEÃO

Você começa o dia com uma dose extra de ambição e confiança para correr atrás dos seus maiores objetivos no trabalho, Leão! É hora de redobrar o foco para dar conta das tarefas, inclusive as mais chatinhas ou rotineiras. À noite, com a chegada da Lua em Gêmeos, as amizades ganham destaque. A sintonia com quem ama conta com a bênção dos astros.

COR: VIOLETA PALPITE: 50, 31, 13

VIRGEM

Pra você de Virgem, nesta quinta, as tarefas em equipe têm tudo para correr às mil maravilhas, já que você terá facilidade para interagir com os outros. É um bom dia para investir em novos conhecimentos. A interação com os amigos também conta com vibes positivas à noite e sair da rotina ajuda a levantar o astral. Tem compromisso? Nesse caso, dê atenção para o par e não fique tão ocupada com o trabalho à noite.

COR: PRETO PALPITE: 42, 51, 24