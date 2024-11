Primeiro dia de provas será neste domingo em todo Brasil

Cascavel – Neste domingo (3), o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) aplicará a primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 1.753 municípios de todas as regiões do país. A edição deste ano teve mais de 4,3 milhões de inscritos, sendo 1,6 milhão deles concluintes do ensino médio. No Paraná, somente da rede pública de ensino, cerca de 108 mil alunos estarão aptos a fazer a prova, sendo que deste montante, 5 mil são dos colégios que fazem parte do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cascavel.

A próxima prova será aplicada já no próximo domingo, dia 10 de novembro e para não ter problemas, os candidatos precisam estar atentos aos itens permitidos e proibidos para evitar eliminações. Além da revisão de conteúdos, respeitar as regras do Inep é essencial para um exame sem imprevistos.

Pode e não pode

No dia da prova, é obrigatório portar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente e documento de identificação válido, que pode ser físico ou digital (e-Título, CNH Digital ou RG Digital, acessados via aplicativo oficial). Embora não obrigatórios, o Inep recomenda levar o cartão de confirmação de inscrição, que indica o local de prova, e a declaração de comparecimento impressa, caso o candidato precise justificar sua presença.

Os participantes podem levar água, lanches e medicamentos, desde que vistoriados. Artigos religiosos, como véus e quipás, e equipamentos de acessibilidade (máquinas de escrever em braile, lupa, entre outros) também são permitidos, atendendo às necessidades específicas de cada candidato.

Ao entrar na sala, os participantes recebem um envelope porta-objetos para guardar materiais que não podem ser utilizados durante a prova, como celulares, eletrônicos, relógios, óculos escuros, bonés, viseiras e itens de papelaria que não sejam a caneta preta transparente.

O envelope deve ser lacrado e mantido sob a carteira durante toda a prova. É fundamental garantir que o celular esteja desligado; qualquer som emitido pode resultar em eliminação. É proibido portar armas (exceto nos casos autorizados por lei, em que o candidato deve informar ao chefe de sala), bebidas alcoólicas, cigarros e substâncias ilícitas. Candidatos que descumprirem essas normas ou se recusarem a se adequar podem ser retirados da prova e eliminados do exame.