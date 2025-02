Mais R$5 milhões para resolver os alagamentos da Carlos Gomes

Cascavel - A reforma da Avenida Carlos Gomes em Cascavel é uma das mais complexas intervenções urbanas dos últimos anos na cidade e mexeu não somente com o trânsito, mas com a rotina de moradores e comerciantes que agora têm na previsão do tempo um motivo a mais de preocupação.

As chuvas fortes e isoladas têm marcado o verão do cascavelense, que vem assistindo os alagamentos na Carlos Gomes invadindo calçadas e entrado em estabelecimentos comerciais e casas. Com as obras na via quase finalizadas e os alagamentos ganhando repercussão, a pergunta que todos estão fazendo é: E agora?

Para responder a esta e outras perguntas, o secretário municipal de serviços e obras públicas de Cascavel, Sandro Rocha Rancy, reuniu a imprensa na tarde desta terça-feira (18) para confirmar que a obra – que ainda nem foi finalizada – vai mesmo precisar de reparos.

Acontece que, segundo Rancy explicou e O Paraná já havia noticiado, a obra aumentou a impermeabilização urbana – que hoje já está na casa dos 90% na área central – e as águas das chuvas – cada vez mais intensas – são direcionadas para as galerias pluviais construídas há muitos anos, quando a realidade da permeabilidade do solo era outra. Somado a isso estão as mudanças climáticas, cada vez mais presentes e o verão chuvoso com registro frequente de bombas d’água.

Mexer no que já está quase pronto significa gastar mais. Questionado se houve erro de projeto ou de execução, o secretário usou o tamanho da obra para defender sua pasta.

“Um projeto de melhoria engloba a questão do erro. Nós fazemos um projeto de engenharia para errar menos e não para acertar tudo. Fazemos um trabalho, um quantitativo para levantar todas as possibilidades, todos os materiais, para deixar o projeto mais completo possível. A obra da Carlos Gomes tem um valor de mais de R$51 milhões e nós estamos estimando um valor de aditivos – com os dois emissários – entre R$4,5 e R$5 milhões, ou seja, correspondente a 10% do valor da obra, que começou na Travessa Cristo Rei, foi até a rotatória da Unioeste, voltou pela Alexandre de Gusmão e terminou na Avenida Brasil pela Barão do Cerro Azul. Então tivemos uma assertividade de mais de 90% neste projeto”.

Aditivos

E em relação à responsabilidade do Município diante das obras, Rancy afirmou que já foi aprovado e está em fase de confecção de aditivos três grandes intervenções: o aumento do número de bocas de lobo ao longo de toda a avenida para retirar a água da pista o mais rápido possível; a construção de um grande emissário (um emissário de águas pluviais é uma obra de engenharia que conduz as águas da chuva para vales receptores) na região do Parque Tarquíneo, entre as Ruas Castro Alves e Prudente de Moraes; e ainda a construção de um emissário maior do que o atual nas imediações da Unioeste. Para a construção dos emissários será necessário o fechamento das ruas, conforme o secretário já adiantou.

O que foi inicialmente contratado já foi prorrogado e tem agora previsão de conclusão na primeira quinzena de abril; já as novas intervenções ficarão fora deste limite e os novos prazos não foram divulgados.