Ferroeste deve gerar uma economia de até R$ 1 bi ao setor produtivo do Oeste

Ao participar da última edição do ano do Café com Negócios da AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel), no sábado pela manhã, o presidente da Ferroeste, Engenheiro Civil André Gonçalves, abordou diversos assuntos, com destaque para o papel do associativismo para as profissões.

Além disso, como não poderia ser diferente, também fez uma explanação sobre o trabalho desenvolvido à frente da Ferroeste. Na oportunidade, André Gonçalves recebeu as boas-vindas da presidente da AEAC, Engenheira Civil e Arquiteta, Georgia Palacio.

No azul

André Gonçalves é o primeiro presidente da Ferroeste a alcançar um feito inédito: pela primeira vez na história, a Ferroeste fechou o ano no azul, ou seja, com lucro. Isso ocorreu de 2019 a 2021. Agora, o maior desafio é resolver os gargalos históricos no trecho até os portos. Depois de algumas tentativas frustradas, um caminho encontrado é a desestatização, apresentada no mês de agosto por intermédio de um projeto de Lei. A modelagem vai seguir além desse ano.

Em entrevista à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o presidente da Ferroeste disse que o Governo do Paraná aguarda para os próximos dias, a apresentação da modelagem por parte de uma consultoria especializada. “Estamos preparados para dar todo o suporte necessário e repassar as informações para dar celeridade a esse processo”, enfatiza André Gonçalves.

Conforme o presidente da Ferroeste, o Paraná é o único estado do País que ainda controla uma operação ferroviária. “Isso gera um custo maior e dificuldade de melhorar a infraestrutura”. Segundo ele, a modelagem visa buscar recursos da iniciativa privada e também agregar a expertise de operação, como forma de atender melhor o setor produtivo. “A Ferroeste tem um objetivo muito claro. O de atender o segmento produtivo. Não é uma busca só nossa, mas da sociedade como um todo, desde sua concessão”, destaca.