Consignado com garantia do FGTS valerá em 2025, diz Haddad

Brasil - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , disse nesta quarta-feira (29) que a proposta para usar o FGTS ( Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ) como garantia em empréstimos consignados deve ser disponibilizada aos contratados em regime CLT ainda neste ano. “Nós vamos ter uma ferramenta muito eficiente para permitir o uso por famílias que hoje não têm acesso ao crédito barato, um mecanismo que hoje só está disponível para aposentados e servidores públicos ou às poucas empresas que têm convênios com os bancos para seus trabalhadores especificamente ”, disse a jornalistas.

Brasil - O preço do litro da gasolina terá um novo aumento automático de R$ 0,10 a partir do próximo sábado (1º), em função de um aumento no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de caráter estadual. Também haverá aumento de R$ 0,06 sobre o diesel. Não está prevista mudança na tributação do […]

Uma das preocupações dos bancos com o consignado para o setor privado é no caso de o trabalhador perder o emprego. Integrantes da equipe econômica dizem que o governo avaliou instrumentos adicionais de garantia, como o uso da multa rescisória ou do FGTS para o pagamento.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, vem discutindo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, medidas atreladas ao consignado no setor privado. O modelo atual estabelece a necessidade de um convênio entre os empregadores e as instituições financeiras. A nova proposta deve alterar esse sistema para o setor privado. A ideia é que a solicitação passe a ser feita diretamente por plataformas como o e-Social. Hoje, a modalidade é usada, em sua maioria, por funcionários públicos e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).