VoePass e Latam são condenadas a pagar pensão para os pais de vítima da tragédia

Cascavel – A Justiça de São Paulo determinou por meio de decisão liminar que as empresas aéreas Latam e VoePass paguem pensão para os pais de uma das vítimas da tragédia do Voo 2283, que caiu no dia 9 de agosto na cidade de Vinhedo, São Paulo, e matou os 58 passageiros e os quatro tripulantes que estavam a bordo. A decisão da 15ª Vara Cível da Capital definiu a pensão no valor de três salários mínimos para cada um de seus genitores, já que foi comprovada a dependência financeira dos pais que são idosos e eram atendidos pela a filha.

Na sentença, o juiz Fernando Antonio Tasso reconheceu a responsabilidade de ambas companhias aéreas que operaram o voo para responder pelos danos advindos do sinistro, uma vez que possuem um acordo comercial que prevê o compartilhamento de rotas, conhecido como codesharing, que incluiu o Voo 2283. O casal vai receber o valor referente a seis salários mínimos. No processo ainda consta o pedido de indenização pelos danos morais para o os pais.

Vítima

A vítima era professora do programa de pós-graduação em Letras da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), e sua diplomação como pós-doutora foi expedida no dia seguinte ao acidente fatal. Ela viajava para Vitória para comemorar o aniversário de seu companheiro, com quem estava no voo.

Para o advogado que representa as vítimas, Leonardo Amarante, especialista em casos de acidente aéreo “a decisão é importante não apenas para permitir aos pais da vítima a manutenção da sua vida com um mínimo de dignidade, mas também para servir como precedente para demais famílias, no sentido de corroborar que as relações de dependência econômica podem se dar de diferentes formas, não apenas de filhos em relação aos pais”.

Decisão

A Latam informou que “não comenta processos em andamento”. Já a VoePass afirmou que “as informações sobre questões jurídicas são tratadas exclusivamente com familiares e representantes legais”. Em caso da não comprovação do pagamento, no prazo de cinco dias a partir do recebimento da decisão, as empresas aéreas poderão sofrer uma pena de multa diária no valor de R$ 1 mil a cada dia de atraso, inicialmente limitada a 30 dias.

Desde a queda do avião, este é o segundo caso de sentença de pensão. A primeira foi proferida no dia 15 de novembro em que as duas empresas foram condenadas pela Justiça do Trabalho a pagar pensão ao viúvo da comissária Débora Soper Ávila, funcionária da VoePass, onde trabalhava desde março de 2023. Na decisão a Justiça determinou o depósito de R$ 4.089,97 todos os meses, valor que equivale a dois terços do salário da vítima, a partir de janeiro do ano que vem.

Relembre o acidente

Segundo informações do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), o voo que saiu por volta do meio-dia do Aeroporto Regional de Cascavel ocorreu dentro da normalidade até as 13h20 e a perda do contato radar ocorreu às 13h21, e o momento da colisão contra o solo ocorreu às 13h22.