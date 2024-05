VEJA! HB20 quase tomba em acidente no Centro

Na manhã desta quinta-feira (9), um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das Ruas Uruguai e Rio Grande do Sul, no Centro de Cascavel (veja o vídeo abaixo).

No vídeo é possível ver o momento em que um Ford Courier e um Hyundai HB20 se envolvem na batida. O HB20 chega a levantar duas rodas do chão e quase tomba.

Apesar do susto, ninguém se feriu e somente danos materiais foram contabilizados.

O cruzamento já foi palco de vários acidentes de trânsito, mesmo após melhorias na sinalização implantadas no local.