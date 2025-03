Unioeste oferece primeiro curso de graduação em Educação Especial Inclusiva

Criado para atender à crescente demanda por profissionais especializados, o curso de licenciatura tem como foco a formação de professores capazes de atuar na educação de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

Com esse compromisso, o primeiro curso de graduação em Educação Especial Inclusiva do Paraná ofertado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) , campus de Toledo, junto com o PARFOR Equidade – ação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação -, vem formando educadores para atuar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A inclusão de pessoas com deficiência na sociedade passa, inevitavelmente, pela educação. Mais do que garantir o acesso à escola, é preciso assegurar um ensino de qualidade, com metodologias adequadas, recursos acessíveis e, principalmente, profissionais preparados para acolher e respeitar a diversidade.

Terceira parcela do IPVA 2025 de veículos com final de placa 5 e 6 vence nesta segunda-feira

Sérgio Leandro Vieira é estudante do curso e ficou sabendo da oportunidade através de sua técnica de paratletismo. “Sou uma pessoa com deficiência física e participo da equipe de paratletismo de Toledo e o interesse surgiu justamente para unir as duas coisas, o esporte e o trabalho com pessoas com deficiência. O curso carrega um aprendizado que requer muita atenção, mas é muito gratificante ver as conquistas, espero que através de nossa formação possamos mudar a educação e trazer novas conquistas para a área”, diz.

Para a coordenadora da graduação em Educação Especial Inclusiva da Unioeste, Tânia Martins, o curso tem uma importância enorme para a sociedade. “A demanda hoje de alunos tanto na educação infantil, fundamental, ensino médio e universitário com deficiência é muito grande, por isso o curso da Unioeste vem atender essa demanda gigante na sociedade, de como trabalhar com esses alunos nesse processo de educação especial inclusiva”, afirma.

Desafio

Segundo a professora Michelle Silvestre Cabral, a inclusão de pessoas com necessidades especiais é um desafio urgente em nosso mundo e demanda formação de profissionais capacitados, sensibilização da sociedade e concretização de políticas públicas para a acessibilidade.

“A Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva da Unioeste foi criada na intenção de corresponder ao papel que a universidade tem na construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Este curso não apenas forma profissionais capacitados para atuar com alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, mas também promove a reflexão e a prática sobre os processos inclusivos, visando uma educação que valoriza as diferenças, buscando garantir o direito de todos à aprendizagem”, diz.

“Considerando que a Educação Especial e Inclusiva vai além da adaptação de conteúdos, a graduação em Educação Especial e Inclusiva tem como objetivo preparar os acadêmicos de modo integral, oferecendo ferramentas aos futuros professores que lhes possibilitem desenvolver um olhar transformador para o ambiente escolar, contribuindo para a quebra de barreiras e fomentando a discussão sobre os bloqueios pedagógicas e arquitetônicas que ainda impedem a plena participação de muitos estudantes na vida escolar e social”, complementa Michelle.