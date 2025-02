Turismo da Itaipu fecha janeiro com crescimento nas visitas

Depois de fechar 2024 com quase 500 mil visitantes, os atrativos do Complexo Turístico Itaipu (CTI) mantêm números elevados também no começo de 2025. Em janeiro, foram 59.964 visitas atendidas, com destaque para o Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), que recebeu 6.114 turistas, um crescimento de 17,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro destaque foi o passeio Itaipu Especial, com 8.269 visitantes, aumento de 7,98%.

A exemplo do que acontece nas praias de Santa Catarina, a vizinha Argentina é a que aparece com maior crescimento de visitantes, um aumento de 114,53% na comparação com janeiro de 2024. Os argentinos têm agora uma moeda mais valorizada, o que explica sua presença cada vez mais intensa em território brasileiro.

Dos atrativos da Itaipu, o passeio Itaipu Panorâmica continua sendo o mais procurado, com 40.495 visitas em janeiro. Em seguida aparecem o Itaipu Especial (8.269 visitantes), Refúgio Biológico (6.114), Itaipu Iluminada (2.553) e Exposição Itaipu Ecomuseu (também com 2.553 visitantes). O gerente do CTI, Marcelo Giongo, comemora os números. Para ele, “esse é um demonstrativo de que o ano tem tudo para ser bom para o turismo da Usina”.