Trincheira: Prefeitura aguarda autorização do Dnit para licitar

O gargalo é antigo e a demanda da população para a construção de uma trincheira – viaduto – no local já é reivindicada desde 2010. O local é um dos pontos mais críticos da mobilidade urbana da cidade, o trecho no perímetro urbano da BR-277 que liga os bairros Pacaembu ao Cascavel Velho, no chamado “Trevo da Portal”.

Outra obra bastante aguardada pela comunidade é a construção da trincheira do Cascavel Velho. Segundo o Município, a verba de R$ 20 milhões para a construção está garantida e já foi aprovada pelo DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná), mas ainda falta a autorização do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para dar início às obras da trincheira do Cascavel Velho.

Eclesiastes 2.24-26 nos oferece uma reflexão profunda sobre o verdadeiro sentido da vida e do trabalho: “Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e desfrutar do fruto do seu trabalho. Percebi que isso vem da mão de Deus, pois, sem ele, quem pode comer ou alegrar-se? Para a pessoa que […]

A Assembleia Legislativa do Paraná conquistou o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), que mede o nível de transparência das informações dos órgãos públicos. O Selo conquistado pelo Poder Legislativo é o patamar máximo de avaliação em transparência pública. No levantamento deste ano do programa, a Alep alcançou o índice de 95,32%. […]

No ano passado, o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) iniciou a discussão sobre o projeto executivo da obra, que foi encaminhado ao DER/PR e aprovado. A obra ligará as Ruas Munique, no Bairro Cascavel Velho à Rua Valdemar Casagrande, na região do Lago Municipal. Pelo projeto, para a execução da obra, a BR-277 deve ser elevada para que a trincheira possa ser construída, assim como a ligação das ruas e as alças de acesso.

O convênio com o Governo do Estado foi firmado em junho, quando o governador do Paraná, Ratinho Júnior, esteve em Cascavel e será financiado a fundo perdido. A previsão é que assim que for liberada pelo Dnit, o projeto seja licitado e após os trâmites inicie a obra que depois de pronta deve fechar o Trevo da Portal.