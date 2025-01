Três pessoas morrem em grave batida frontal na BR-277

A condutora do Palio, feminina de 31 anos , e dois passageiros, masculinos de 23 e 17 anos , tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para o UPA Batel em Guarapuava. Os outros três passageiros, ainda sem identificação, vieram a óbito no local .

Paraná - MUNDO – O corpo do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, foi encontrado no Rio Sena no último sábado (4/1), 45 dias após seu desaparecimento, em Paris, na França. De acordo com a polícia francesa, a causa da morte possivelmente foi afogamento. O Consulado do Brasil em Paris confirmou à mãe […]

Paraná - A Itaipu Binacional entregou, nesta sexta-feira (10), em Loanda (PR), 16 veículos elétricos para o Consórcio Intermunicipal da APA Federal do Noroeste do Paraná (Comafen). A entidade é uma união de 12 municípios localizados na área de proteção ambiental da bacia hidrográfica do rio Ivaí. O convênio de R$ 24 milhões, via Programa […]

Itaipu entrega 16 veículos elétricos para consórcio de municípios do noroeste do PR

O condutor do Siena, masculino de 43 anos, teve ferimentos leves, realizou o teste do bafômetro com resultado negativo para ingestão de álcool. Entre os passageiros, uma criança de 8 anos e uma feminina de 40 anos, tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas para o hospital São Vicente. A outra criança de 8 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada junto com o condutor para o hospital Santa Tereza.

Trânsito

Houve interdição parcial da rodovia, com fluxo de veículos no sistema PARE e SIGA, para realização de perícia e remoção dos veículos envolvidos no acidente. Portanto, a liberação total da pista ocorreu por volta das 11h40.

Por fim, a equipe PRF permaneceu no local até aproximadamente 14 horas para remoção de um dos veículos envolvidos.