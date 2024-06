Transitar implanta três novas rotatórias em Cascavel

Após análise de áreas de risco potencial, a Transitar implantará três novas rotatórias em Cascavel, já a partir desta segunda-feira (3), para dar mais fluidez e segurança ao trânsito

Confira os locais que serão implantadas e quantidade de sinistros registrados nos últimos 12 meses nos cruzamentos:

Rua Emir Sfair x Rua Octaviano Daros – 05 sinistros

Rua Pernambuco x Rua Visconde de Guarapuava: 1 sinistro

Rua Fortaleza x Rua Visconde de Guarapuava: 09 sinistros

A medida leva em consideração estudos de área de risco, organização de fluxo e redução de velocidade; cruzamento de vias de mão dupla e geometria adequada para implantação. Somada a essas três, serão 31 rotatórias na cidade.

A Transitar destaca que locais onde são implantadas as rotatórias são observadas reduções de 80 a 100% dos sinistros. Em contrapartida, o relatório do primeiro quadrimestre deste ano demonstram que 75% dos cruzamentos com maior número de sinistros registrados possuem semáforos.

Com o novo dispositivo, a Transitar orienta que os condutores redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem as regras para uso da rotatória, dando preferência para quem nela já estiver transitando.

Fonte: Secom