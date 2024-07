Transitar flagra 274 motocicletas "barulhentas" no 1º semestre

Se tem algo que tira a tranquilidade dos moradores de Cascavel, são os veículos com “escapamento barulhento”. A comunidade reclama, com razão, das motocicletas e carros que trafegam com aquele som ensurdecedor, causando prejuízos à comunidade, especialmente para pessoas com problemas de saúde ou necessidades especiais, que são prejudicadas pela modificação intencional e desnecessária nesses veículos.

Atenta a isso, a Transitar tem intensificado as blitze coordenadas para esse foco, assim como ações no dia a dia, visando a mudança comportamental daqueles que agem em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro e conduzem veículos com descarga livre.

No primeiro semestre deste ano, já foram realizados 274 autos de infração, enquanto no mesmo período do ano passado foram 29. Além da infração de trânsito, a irregularidade poderá gerar crime ambiental, aplicado pela Secretaria de Meio Ambiente através da aferição do equipamento de decibelímetro, cuja multa pode variar de R$ 500 a R$ 10mil reais.

A presidente da Transitar, Simoni Soares, explica esse aumento expressivo no número de infrações de trânsito. “Com a possibilidade legal de autuação sem abordagem, o canal de denúncias para a população e o aumento do efetivo para fiscalizações, houve um aumento nas notificações e uma redução nas reclamações na ouvidoria do departamento de trânsito. No que refere-se a trânsito, essa é uma infração administrativa, com uma multa no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH, mas não há enquadramento em crime de trânsito ou remoção do veículo pela irregularidade”, esclarece.

A comunidade pode colaborar com denúncias pelo whatsapp (45) 99135-5207, que a fiscalização poderá verificar a denúncia.