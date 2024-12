Transitar firma contrato de R$ 1,3 mi para manutenção dos novos ônibus elétricos

Quem compra um veículo sabe que com ele vem uma série de outros gastos, como o combustível, óleo e as revisões de manutenção que acabam demandando um investimento mensal e outros custos extras. O mesmo vai ocorrer com os novos 15 ônibus elétricos que foram comprados pelo Município de Cascavel e que passaram a circular no sistema do transporte público desde o dia 6 de agosto, completando os primeiros quatro meses de funcionamento nesta semana.

Como existe em andamento uma nova licitação para a administração do serviço do transporte público e apenas um contrato provisório com as empresas atuais – a Pioneira e a Capital do Oeste – a responsabilidade dos ônibus acaba sendo da Transitar que precisa, então, fazer a manutenção dos veículos. Nesta quarta-feira (4) foi publicado contrato da autarquia de trânsito com a empresa Tevx Motors Group Ltda, no valor de R$ 1.385.715,00.

Mesma empresa

O serviço será prestado pela mesma empresa que vendeu os ônibus elétricos para o Município pelo valor de R$ 43 milhões, já que ela é a representante oficial da chinesa Higer no Brasil, empresa que produz os ônibus elétricos. O contrato de prestação de serviços é de 12 meses e foi feito por meio de “inexigibilidade de licitação” que é quando o processo acontece quando há a impossibilidade de competição.

Na especificação dos serviços estão indicadas as manutenções para os 15 veículos de cinco até 70 quilômetros rodados. Para se ter uma ideia, a manutenção dos 10 quilômetros vai custar o valor de R$ 181.480,00 para os 13 padrons, ou seja, o valor unitário de R$ 13.960,00. Já no caso dos articulados, o valor sobe para R$ 19.800,00, total de R$ 39.600,00. Somado os dois gastos, será pago R$ 221 mil somente na revisão dos 10 quilômetros.