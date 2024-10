Transitar: Crianças viram agentes mirins e dão lição aos motoristas no trânsito

Com direito a uniforme e apito de agente, crianças participaram da ação Pequeno Educador de Trânsito, da Transitar, nesta quarta-feira (9), em Cascavel.



Além da roupa, eles incorporaram o personagem e comandaram o trânsito de vias públicas da cidade, além de conhecerem melhor as instalações e o trabalho da autarquia de trânsito.

A ação com os “agente mirins” é uma forma lúdica de promover a educação no trânsito e celebrar o Dia das Crianças. “Os pequenos já puxam a orelha dos pais sobre seguir as regras de trânsito, então, quando esse trabalho é realizado nas escolas e depois estendido para esse projeto, a gente tem excelentes resultados, porque eles cobram o cinto, a atenção ao sinal, realmente serão cidadãos conscientes no trânsito”, explica a encarregada do setor de Educação no Trânsito da Transitar, Luciane de Moura, que reforça que as crianças se tornam disseminadoras do bom comportamento.



E a lição já está na ponta da língua dos pequenos. “Tem que respeitar no trânsito para não acontecer acidente”, conta o aluno da Escola Municipal José Baldo, Arthur Jean Ferraz.



O aluno da Escola Saber, João Rafael, sabe certinho como ser um cidadão nota 10 no trânsito “Sempre usar cinto de segurança. Não pode usar celular e sempre respeitar as placas”, pontua.