Tradicionais feiras retomam atendimento ao público em Cascavel

Cascavel - Que tal começar o ano de 2025 mantendo a tradição cascavelense e prestigiar nossas feiras populares? A Feirinha do Pequeno Produtor e a Feira do Teatro serão retomadas já nesta primeira semana de 2025. Então, “bóra” colocar na agenda e se programar para passear com a família?

A Feirinha retoma as atividades já a partir deste sábado (4), na edição em frente à Prefeitura de Cascavel. A feira conta com alimentos fresquinhos, massas, flores, artesanato e, claro, as delícias da praça de alimentação. Afinal, não dá para perder aquele pastel com caldo de cana, não é? Além de tantas outras infinidades de guloseimas.

HORÁRIOS

A feirinha ocorre sempre às terças e quintas, das 14h às 21h, e aos domingos das 7h às 12h, na Praça Wilson Joffre, Já aos sábados, o atendimento é das 7h às 12h, na Rua Rui Barbosa, ao lado da Prefeitura. São mais de 40 anos de tradição e serviços em Cascavel.

FEIRA DO TEATRO

E tem mais opção de entretenimento voltando à ativa. A Feira do Teatro também retomará as atividades já a partir deste domingo (5) em Cascavel.