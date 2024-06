Trabalhador morre após secador de grãos explodir em Assis

Na madrugada desta quinta-feira (6), equipes do Samu e da Polícia Militar foram acionadas até o distrito de Encantado D’Oeste, no interior de Assis Chateaubriand.

Segundo informações, um secador de grãos da C.Vale explodiu, deixando um trabalhador morto e outro ferido. O homem que faleceu era paraguaio e se chamava Júlio Cesar Vera Davalos, de 46 anos. A segunda vítima, Gabriel Marcenichen Mangon, de 23 anos, foi encaminhada ao hospital com fermentos considerados graves.

No local equipe policial entrou em contato com o gerente responsável da unidade. Ele informou aos militares que houve uma explosão, vindo atingir a plataforma de sustentação dos trabalhadores, fazendo com que ela se desprendesse do secador levando assim a queda dos homens ao solo.

O corpo de Júlio recolhido pelo IML para exames de necropsia, antes de ser liberado aos familiares para os atos fúnebres.

Informações: PMPR