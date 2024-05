Terminais terão ponto de arrecadação de donativos para o Rio Grande do Sul

Cascavel tem mais uma ação solidária em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A Transitar vai disponibilizar, a partir desta quarta-feira (15), pontos de arrecadação de donativos nos Terminais de Transbordo Oeste, Leste, Sul e Nordeste. As doações serão destinadas à triagem da Defesa Civil, para posterior transporte ao RS.

Os donativos podem ser roupas, calçados, cobertores, itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues até o dia 21 de maio, nos seguintes Terminais, onde haverá um servidor para o recebimento:

– Terminal Oeste e Terminal Leste – das 6h às 23h.

– Terminal Sul e Nordeste – das 6h às 19h.

Para facilitar a triagem dos donativos, seguem as seguintes recomendações:

ROUPAS E CALÇADOS

• Separe os itens por gênero (F/M) e idade (adultos/crianças) e coloque em caixas ou sacolas que podem ser fechadas/amarradas.

• Coloque os itens em pares, como sapatos ou meias, juntos em uma sacola e, quando possível, amarre-os para que nada se perca.

• Priorize roupas de inverno, pois a expectativa é que uma onda de frio chegue nos próximos dias.

• Evite doar peças ou itens manchados/rasgados.

ALIMENTOS

• Verifique a validade de todos os itens. Não doe alimentos vencidos.

• Não envie itens estragados ou que podem se deteriorar rapidamente.

• Coloque em caixas ou sacolas com boa vedação, com cuidado para não haver rasgos ou furos.

A sua doação pode confortar pessoas e transformar vidas.

Fonte: Secom