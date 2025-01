Temporal derruba árvore e deixa 5,5 mil casas sem energia em Cascavel

Cascavel - Contrariando as previsões dos meteorologistas , que indicavam 0% de probabilidade de precipitação em Cascavel , a chuva chegou com força na tarde de ontem (29) . Um forte temporal caiu sobre a Capital do Oeste , deixando estragos de grande monta em algumas regiões, como por exemplo no Centro .

A meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), Júlia Crepaldi Munhoz comentou sobre o temporal. “O município de Cascavel e áreas adjacentes foram atingidos por fortes células convectivas, que provocou chuvas intensas em um curto período de tempo, rajadas fortes de vento e, possivelmente, queda de granizo em algumas áreas, embora não tenha sido registrado o volume de chuva em estações meteorológicas, devido à natureza isolada do fenômeno”, explicou.

O temporal também deixou moradores de outras cidades do Oeste em alerta. Em Marechal Cândido Rondon, as rajadas de vento chegaram a 58km/h. Já em Ubiratã, atingiram 56,2km/h.

Foto: Luiz Felipe Max/SOT

Previsão

Para hoje (30), de acordo com o Simepar, estão previstos 9,8mm de precipitação acumulada, com 95% de probabilidade de chuva. As condições climáticas devem se manter na sexta-feira (31), e dar uma trégua no sábado e domingo, dias em que ainda não há previsão de chuva.