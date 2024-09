Taylor Swift supera Olimpíadas e gera mais receitas ainda para hotéis

Um dos maiores fenômenos das novas gerações, Taylor Swift não toma conta somente das paradas musicais, mas impacta a economia e o turismo também. Com a sua última turnê, chamada The Eras Tour, a cantora movimentou bilhões ao redor do mundo.

A turnê foi um grande sucesso para os fãs. Isso porque conseguiu reunir, literalmente, todas as eras e álbuns da cantora em apresentações que prezaram pela experiência na totalidade. No último ano, a cantora esteve no Brasil com a sua turnê, em shows que aconteceram em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Brasil, segundo dados do IBGE, a turnê da diva pop fez com que os volumes de serviços no Brasil, incluindo turismo, hotelaria e restaurantes, avançassem 0,4%.

Mas o impacto não foi apenas com a multidão de fãs no Brasil. Também foi mundial, superando acontecimentos que sempre movimentam muito, como Jogos Olímpicos e eventos esportivos desse tamanho.

Segundo o CEO da rede de hotelaria Hyatt, Mark Hoplamazian, os shows da cantora movimentaram mais receita do que as Olimpíadas de Paris.

“Taylor Swift teve um impacto maior que as Olimpíadas de Paris. Era muito mais barato pegar um voo para a Europa para ver o show do que ir na turnê nos Estados Unidos”, explicou o CEO do hotel, durante uma fala feita em entrevista à revista Hotels Mag.

Isso mostra o impacto que um sucesso global da música pode ter na economia como um todo. Em meios de comparação, as Olimpíadas sempre foram eventos que movimentam muito dinheiro, tanto por conta da grandeza quanto pelo fato de acontecerem de forma sazonal, a cada quatro anos.