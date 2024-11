Souza Naves Sul: Obras de alargamento iniciarão nesta segunda com a via aberta

Uma luta antiga da comunidade do Bairro 14 de Novembro começará a ser resolvida a partir desta segunda-feira (18) com a instalação do canteiro de obras. Nesta semana foi assinada a ordem de serviço para a execução dos serviços de alargamento da Rua Souza Naves, que compreende o trecho entre a BR-277 e a Rua General Emílio Lúcio Esteves, com uma nova ponte sobre o Rio Quati.

O local é conhecido por alagar em dias de chuva o que impossibilita o tráfego de veículos no local, que não conseguem nem entrar e nem sair do bairro, já que a água passa por cima da ponte e impede o trânsito no local. Para resolver o problema, um projeto foi executado pela Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) em parceira com o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel).

A LPN (Licitação Pública Nacional) foi realizada em agosto para executar a obra de acesso de drenagem, pelo valor de R$ 6,7 milhões – valor máximo da licitação – com uma verba do Banco Internacional do Fonplata. A empresa Hansen Bellei & Mello Ltda, da cidade de Corbélia, foi a vencedora e desde então seguiu os trâmites para a apresentação das planilhas, homologação e agora com a assinatura do contrato poderá iniciar a obra.

Para evitar que a água passe em cima, a obra contempla uma nova ponte que terá que ser elevada em comparação à atual, em cerca de quatro metros. Além da nova ponte, a Rua Souza Naves Sul será alargada até a Rua General Emílio Lúcio Esteves e terá uma ligação com a Rua Elio Willy Fauth, que tem projeto para se transformar em um binário.

Serão duas pistas no sentido bairro-centro e outras duas no sentido inverso e a obra compreende ainda ciclovia, iluminação em LED, calçadas em paver e drenagem. Assim que iniciar, o prazo de conclusão é de 180 dias, caso transcorra dentro do planejado.