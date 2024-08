Souza Naves Sul: empresa vence licitação para construir “nova ponte e alargar a via”

A ponte da Rua Souza Naves Sul – principal entrada para o Bairro 14 de Novembro, em Cascavel – acaba sendo “tomada pela água” do Rio Quati nos dias de chuva um pouco mais intensa, trazendo problemas para os moradores que precisam da via para se deslocar. Para resolver a situação, a comunidade reivindica há anos uma obra no local e um projeto feito pela Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) está prestes a sair do papel.

Uma empresa venceu a licitação realizada na sexta-feira (23) para executar a obra de acesso de drenagem, oferecendo o valor de R$ 6,7 milhões para fazer o novo projeto, valor máximo da licitação, que contempla uma nova ponte que terá que ser elevada em comparação à atual em cerca de quatro metros. Além da nova ponte, a Rua Souza Naves Sul será alargada até a Rua General Emílio Lúcio Esteves e terá uma ligação com a Rua Elio Willy Fauth, que tem projeto para se transformar em um binário.

Problema antigo

Para o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, a proposta é resolver o problema que é bastante antigo de drenagem urbana. “Quando chove forte tem apenas um ponto de captação e com a chuva forte ela capta toda essa chuva e acaba saindo pelo córrego do Rio Quati, justamente naquele ponto onde nós temos uma deficiência”, explicou ele.

Conforme Rancy, o projeto foi feito em parceria com o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) e um dos desafios foi de que como existem rochas no local não é possível escavar e, por isso, a solução foi de levantar.

“Vamos fazer uma ponte levantando a pista e aproveitar também para melhorar a mobilidade urbana ali na entrada do 14 de Novembro, na Souza Naves Sul, com prazo inicial de 180 dias”, especificou.

Rancy lembrou que a Região Sul de Cascavel com os bairros 14 de novembro, Santa Felicidade e Guarujá, tem uma grande população e que, por isso, é necessária esta intervenção. O processo é por meio de uma LPN (Licitação Pública Nacional), com verba do Banco Internacional do Fonplata. A empresa Hansen foi a vencedora e agora será realizado os trâmites e prazos burocráticos, análise da proposta, planilha da empresa, para depois ir para a homologação do contrato.

“Assim que todos os trâmites foram cumpridos já vamos partir para o início da obra”, salientou Rancy. Ele explicou que a intenção é de deixar um acesso provisório e, além disso, será solicitado à PRF (Polícia Rodoviária Federal) para naquele trecho da marginal, da BR-277, entre o Guarujá e o 14 de Novembro, que a pista seja de mão dupla para que então os moradores ali – tanto do Guarujá, quanto do 14 de novembro – possam sair pela trincheira da Rua do Cowboy.