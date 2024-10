Souza Naves Sul: com o contrato publicado empresa pode iniciar as obras tão esperadas

Segundo o presidente da Associação de Moradores do Bairro 14 de Novembro, Antenor Marcos Mateus, eles solicitaram à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a limpeza do local.

Além do problema de alagamento do rio, existe ainda outro que é a grande quantidade de lixo que sai do rio, que acaba recebendo a chuva de diversas vias próximas, já que o rio fica numa baixada.

O problema ficou ainda mais evidente com as chuvas da tarde de terça-feira (29), sendo que em apenas meia-hora de chuva intensa e pouco mais de cino milímetros, foi suficiente para o Rio Quati transbordar por cima da ponte, impedindo o tráfego de veículos em ambos os sentidos.

Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (30) o contrato do Município de Cascavel com a empresa vencedora da licitação e que vai executar a obra de alargamento e de requalificação da Rua Souza Naves Sul e da ponte do Bairro 14 de Novembro, motivo bastante antigo de reclamação dos moradores da região, que dependem exclusivamente do trecho para poder acessar o centro da cidade. Quando iniciar, o prazo é de 180 dias para a obra estar pronta.

Além disso, pediram que seja feita a desobstrução dos bueiros nas ruas próximas, principalmente da Rua Élio Fauth que estão todos entupidos o que dificulta o escoamento da água, ação que já amenizaria os problemas até que a obra esteja pronta.

Sobre a obra

Com contrato homologado e publicado, a obra deve iniciar nos próximos 30 dias. A licitação foi realizada no dia 23 de agosto para a execução das obras de acesso de drenagem, que contempla uma nova ponte que terá que ser elevada em comparação à atual em cerca de quatro metros.

Além da nova ponte, a Rua Souza Naves Sul será alargada até a Rua General Emílio Lúcio Esteves e terá uma ligação com a Rua Elio Willy Fauth, que tem projeto para se transformar em um binário.

A empresa Hansen Bellei & Mello Ltda – da cidade de Corbélia – venceu a licitação pelo valor de R$ 6,7 milhões, valor máximo da licitação. O projeto foi executado pela Sesop (Secretaria de Serviços e Obras Públicas) em parceria com o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel). O processo ocorreu por meio de uma LPN (Licitação Pública Nacional), com verba do Banco Internacional do Fonplata.

Projeto

Segundo o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, o problema é que tem apenas um ponto de captação e com a chuva forte ela desemboca no Rio Quati, por isso, um dos desafios do projeto foi de resolver a questão.

Já que, além disso, existem rochas no local o que impossibilita a escavação. Por isso, a decisão foi de fazer uma ponte levantando a pista e aproveitando também para melhorar a mobilidade urbana.

Segundo o secretário, quando as obras iniciarem, a intenção é deixar um acesso provisório e, além disso, será solicitado à PRF (Polícia Rodoviária Federal) para naquele trecho da marginal, da BR-277, entre o Guarujá e o 14 de Novembro, que a pista seja mão dupla para que então os moradores tanto do Guarujá, quanto do 14 de novembro, possam sair pela trincheira da Rua do Cowboy.